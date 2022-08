Beirut: Weitere Getreidesilos eingestürzt

Über dem Gebiet stieg Dienstagfrüh eine dichte Rauchwolke auf, wie auf Videos in den sozialen Medien zu sehen war. Beißender Geruch lag in der Luft. Bereits in den vergangenen Wochen waren Teile der Silos eingestürzt, nachdem dort übrig gebliebenes Getreide durch Gärprozesse zu brennen begonnen hatte. Löscharbeiten sind nicht möglich, der Einsatz wäre für die Feuerwehrleute viel zu gefährlich.