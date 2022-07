Kraftwerk Mellach kann erst 2023 Energie liefern

Das letzte Kohlekraftwerk Österreichs war bis vor zwei Jahren zumeist in der Heizsaison von September bis Mai in Betrieb. Ungefähr 80 Prozent der in Graz benötigten Fernwärme wurden dort produziert, wobei seit ungefähr 2015 zunehmend alternative Energiequellen für die steirische Landeshauptstadt hinzukamen.