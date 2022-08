Fußgängerin von Bus erfasst und schwer verletzt

Die 67-jährige Frau aus dem Bezirk Weiz war am Montagmittag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Gatten auf einem Gehsteig am Hauptplatz Weiz in Richtung Göttelsbergweg zu Fuß nach Hause unterwegs. Zur gleichen Zeit bog ein 58-jähriger Lenker eines Linienbusses, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, mit seinem Fahrzeug vom Hauptplatz kommend in die Grazer Straße ein.