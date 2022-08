Tsitsipas ringt topgesetzten Medwedew nieder

Bei den Frauen qualifizierten sich Petra Kvitova und Überraschungs-Frau Caroline Garcia für das Endspiel am gleichen Schauplatz. Kvitova bezwang die US-Amerikanerin Madison Keys mit 6:7(6), 6:4 und 6:3 und steht erstmals in Cincy, aber zum 40. Mal auf der WTA-Tour in einem Finale. Garcia, ehemals Nummer 4 der Welt, hat ihren tollen Comeback-Lauf aus der Qualifikation heraus fortgesetzt: Nach Siegen über Maria Sakkari (WTA-3.) und Jessica Pegula (8.) eliminierte sie mit Aryna Sabalenka aus Belarus (7.) die dritte Top-10-Spielerin in dieser Woche. Sabalenka unterlag ihr am Samstag 2:6, 6:4 und 1:6.