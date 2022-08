„Schmerzt sehr!“ Gallhuber stürzt - lange Pause

Gallhuber wird am Sonntag in der Klinik in Hochrum von Christian Fink operiert. „Die Diagnose ist natürlich extrem enttäuschend und schmerzt sehr. Ich hätte gehofft, dass das Ergebnis weniger ernüchternd ausfällt, aber ich nehme die Situation und Herausforderung erneut an und werde mich wieder zurückkämpfen“, zeigte sich die Technikspezialistin zuversichtlich.