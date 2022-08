Verletzter Radfahrer nach Kollision mit Auto

Von einem Auto erfasst wurde ein 25-jähriger Radfahrer aus den Niederlanden am Freitagnachmittag in Hinterglemm. Eine 27-jährige Einheimische wollte gerade von einem Parkplatz in die Glemmtaler Landesstraße einfahren, als der Radfahrer in die linke Fahrzeugseite prallte und folglich über die Motorhaube geschleudert wurde.