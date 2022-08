Frank Stronach zu 90er: „Schau nie zurück im Zorn“

„Krone“: Was ist die wichtigste Lehre eines langen Lebens? Was können wir von Ihnen lernen?

Frank Stronach: Das Leben ist ein Produkt von Zufällen und Umständen. Wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, mit der richtigen Einstellung und dem Blick für die Situation, kann viel passieren. Ich sag immer: Du kannst der Beste sein, wenn die Sterne nicht günstig stehen, nützt es dir gar nichts. Glück ist schon wichtig. Aber man muss es auch sehen - oft ist es ja sehr klein, aber man kann Großes daraus machen. Den Blick dafür kann man üben. Wenn ich morgens von den Pferdeställen über das Gras zurück zu meinem Haus gehe, schaue ich z.B. immer nach vierblättrigen Kleeblättern. Auf 10.000 kommt nur ein vierblättriges. Sie sind also ganz schön selten. Aber ich finde immer eines. Und manchmal komme ich sogar mit einem ganzen Strauß nach Hause. Für mich ist es, als würden alle Vierblättrigen rot leuchten. So ist es auch im Leben: Man muss das sehen, was man sehen will.