Real-Star zu ManUnited? „Weiß nicht, ob er bleibt“

Angebot von den „Red Devils“

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano werden die „Red Devils“ am Freitag ein Angebot abgeben: 60 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Jetzt könnte alles also ganz schnell gehen! Mit dem 22-jährigen Aurelien Tchouameni würde bei Real ein Casemiro-Nachfolger jedenfalls bereitstehen.