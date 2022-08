Am Vormittag schon alkoholisiert am Steuer

In Hallein war kein Alkohol im Spiel. Dafür fehlte der Führerschein, als Polizisten eine 40-jährige Salzburgerin auf Grund ihrer unsicheren Fahrweise aufhielten. Ihr Lebensgefährte gab an, dass sie vor der ersten Fahrstunde in der Fahrschule noch übern wollten. Beide werden bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein angezeigt.