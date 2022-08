Bosnien-Beauftragter brüllt Journalisten an

„Stellt eure Fragen!“

Dann will Schmidt den Reportern vorgeben, wie sie ihre Arbeit machen sollten: „Stellt eure Fragen! Aber bitte nehmt es so, wie ich es entscheide und wie ich mit den Menschen umgehe.“ In wütendem Ton fügt er hinzu: „Entschuldigung, dass ich so offen bin, aber ich bin ... hier (Schmidt zeigte an seine Stirn) mit all den Anschuldigungen, die absolut falsch sind.“