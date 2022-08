Pussy Riot stürmen die Jazz-Bühne in Saalfelden

An zwölf Orten in ganz Saalfelden werden sich noch bis zum 21. August Dutzende Hochkaräter die Klinke in die Hand geben. Wie unter anderem der Wiener Singer-Songwriter Felix Kramer, das Trondheim Jazz Orchestra und US-Jazz-Star Isaiah Collier. „Generell kann man sagen, die Besucher erwarten heuer relativ viele orchestrale Projekte. Manche Künstler treten auch mehrfach auf“, gibt Mario Seidl einen Ausblick auf die kommenden Tage.