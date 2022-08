Tschechien will Mieten und Heizkosten deckeln

Die Geldentwertung in Tschechien stieg im Juli im Vergleich zum Vorjahr auf 17,5 Prozent an. So hoch war sie seit fast drei Jahrzehnten nicht. Allmählich bekommen die tschechischen Haushalte die steigenden Gas- und Strompreise zu spüren, weil befristete Verträge nun nach und nach auslaufen.