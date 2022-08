120 Jahre voll mit Höhen und Tiefen

Es folgten drei weitere Pokalsiege sowie der Meistertitel. Nach dem Höhenflug kam der tiefe Fall: vier Konkurse, Abstieg in die Regionalliga und im Dezember 2012 die Neugründung sowie Neustart in der 1. Klasse 2013. Mittlerweile hat sich der GAK stabilisiert, marschierte zu sechs Titeln in Folge und jagt wieder in der Zweiten Liga dem Ball nach. 120 Jahre GAK - ein Klub, der alle Höhen und Tiefen erlebte...