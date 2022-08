Taxler aus Belgien entpuppt sich als Schlepper

Zwei Autos mit elf Flüchtlingen wurden am 27. Juni beim Grenzübergang Karawankentunnel aus dem Verkehr gezogen. Die beiden Fahrzeuglenker, zwei burundische Staatsbürger, mussten sich am Mittwoch daher am Landesgericht wegen Schlepperei verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf den beiden Männern vor, dass sie extra von Belgien nach Slowenien gereist waren, um dort die elf Flüchtlinge abzuholen und nach Belgien zu bringen.