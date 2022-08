„Die Show in Spielberg ist einzigartig!“

Rekorde, Rekorde, Rekorde. Der Super-Sommer am steirischen Red Bull Ring hat mit dem Gastspiel der Formel 1, das ja Anfang Juli über 300.000 Fans ins Murtal gelockt hatte, seinen vermeintlichen Höhepunkt schon hinter sich. Es brodelt aber bereits wieder im grünen Herzen Österreichs. Denn auch die besten Motorrad-Piloten der Welt ziehen die Massen geradezu magnetisch an. Am Red Bull Ring geht an diesem Wochenende mit der MotoGP das nächste Super-Fest über die Bühne!