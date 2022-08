Taliban erschossen einen ihrer Ex-Kommandanten

In Afghanistan haben die Taliban einen ihrer Ex-Anführer getötet. Mawlawi Mahdi sei auf der Flucht in der Nähe der Grenze zum Iran erschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Kabul am Mittwoch mit. Mahdi war vor einigen Jahren zum ersten Taliban-Kommandanten geworden, der der schiitischen Minderheit der Hazara angehörte.