„Auf dem Platz gibt es keine Brüder“

Vier Jahre ist’s schon her, dass sich Oberaich und Niklasdorf in einem Liga-Derby gegenüberstanden. Die junge Niklasdorfer Mannschaft wurde nämlich erst letzte Saison neu aus der U17 gegründet, nachdem sich der alte Vorstand komplett zurückgezogen hatte. Neben alten Bekannten standen sich auch Niklas und Benjamin Ponsold, zwei Brüder, am Feld gegenüber. Für die beiden war es die dritte Begegnung in unterschiedlichen Farben.