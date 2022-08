Von 42 auf 60 Cent: Ruf nach höherem Kilometergeld

ÖAMTC: Tanken in Nachbarländern günstiger

Für Reisende hat der ÖAMTC noch einen Tipp: „Aufgrund von Preisregulierungen oder Steuersenkungen in Italien, Slowenien oder auch Kroatien ist das Tanken in diesen Ländern durchaus günstiger als in Österreich. Wer sich also auf den Weg in den Süden macht, sollte vor der Rückreise noch einen Tankstopp einlegen.“