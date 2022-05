Im Land der Pendler sind die Kosten enorm

„Das hört nicht auf“, seufzen immer mehr Pendler, wenn sie die Preisanzeige an den Zapfsäulen in die Höhe klettern sehen. Betroffen sind viele der mehr als 310.000 Aus- und rund 240.000 Einpendler. „Es scheint, als ob die Bundesregierung die Autofahrer zum Feindbild Nummer eins erklärt hat“, kritisiert FPÖ-Obmann Udo Landbauer scharf. Er fordert, dass die „Steuerfantasien“ sofort beendet werden und der Spritpreis pro Liter auf 1,2 Euro gedeckelt wird. Öffentliche Verkehrsmittel seien in Niederösterreich oft kein gleichwertiger Ersatz.