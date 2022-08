Mehr als 2,7 Millionen Euro für parteinahe Vereine

163.984 Euro rechnen die NEOS der SPÖ zu, beispielsweise der Mietervereinigung Oberösterreich und dem Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen (BSA). Die FPÖ wird mit 6828 Euro genannt, darunter sind etwa Zahlungen an den Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) und den Freiheitlichen Familienverband in Oberösterreich. Kogler betonte in der Antwort der NEOS-Anfrage, dass 321 Vereine bereits Gegenstand früherer Anfragebeantwortungen gewesen seien. Eine Organisation, die einer Partei nahestehe, sei im Gegensatz zu Partei-Teilorganisationen nicht vom Fonds ausgeschlossen.