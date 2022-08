Steiermark öffnet die Impfstraßen: Fast 1500 kamen

Beim „Krone“-Lokalaugenschein zu Mittag in Gratkorn war man recht zufrieden, immerhin 60 Personen hatten sich bis dahin den Stich geholt. Am Abend zog dann das Pandemiemanagement des Landes Tagesbilanz: 1414 Impfungen (darunter 1242 Viertimpfungen) wurden verabreicht - mehr als in der gesamten Vorwoche (1269) und fast dreimal so viele wie am vergangenen Dienstag (534).