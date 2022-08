Casino Cup: Die 3. Vorrunde im Casino Graz

Nach einer kurzen Aufwärmübung, dem Zieltorschießen, startete man bestens gelaunt in die Vorrunde. Die Spieler konnten bei je 20 Minuten Roulette und Black Jack, gefolgt von 60 Minuten am Pokertisch ihr Glück versuchen. Während am Roulette Tisch noch der TUS Greinbach der klare Sieger war, wurden die Karten am Black Jack Tisch nochmal neu gemischt und der FC Oberes Feistritztal konnte die meisten Punkte ergattern.