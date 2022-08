Walross-Dame „Freya“ in Norwegen eingeschläfert

Ihre Vorliebe für Boote als Schlafplatz - krone.at berichtete - und ihre allzu große Nähe zu Touristen und Schaulustigen in der Osloer Bucht Frognerkilen sind Walross-Dame „Freya“ nun zum Verhängnis geworden. Die zuständige Fischereidirektion in Norwegen teilte am Sonntag mit, dass das knapp 600 Kilogramm schwere Tier in den frühen Morgenstunden „kontrolliert eingeschläfert“ wurde.