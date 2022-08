Alexandri-Duett gewinnt EM-Silber in Freier Kür

Die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri sind Vize-Europameisterinnen in der Freien Kür. Nach ihrer EM-Medaillenpremiere 2021 in Budapest mit zweimal Bronze und zwei dritten Plätzen im Juni bei den Weltmeisterschaften in Budapest, kletterten sie am Samstag in Rom eine Stufe höher. Das Duett sicherte sich mit der persönlichen Bestnote von 93,0000 Punkten Silber, Gold ging an die ukrainischen Favoritinnen Maryna Aleksijwa/Wladyslawa Aleksijwa (94,7333).