Zwei weitere Frachter verließen die Ukraine

Das erste Schiff mit Getreide war die „Razoni“, das in den Libanon fahren sollte. Der Käufer der 26.000 Tonnen Mais trat jedoch vom Kaufvertrag zurück, weil sich die Lieferung wegen des Kriegs in der Ukraine um fünf Monate verzögert hatte. Daraufhin wurde ein Käufer in der Türkei gefunden. Später verließ unter anderem ein Frachter mit Weizen den Hafen in Tschornomorsk.