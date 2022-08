Ewiger Leih-Bulle findet fixe Bleibe

2016 kam Gideon Mensah aus Ghana zu den Bullen. Den Durchbruch schaffte der 24-Jährige allerdings nie. 47 Spiele für Liefering, 7 Partien in der Youth League stehen zu Buche. Nach zahlreichen Leihen bei Sturm Graz (Frühjahr 2019), Zulte Waregem (2019/20), Vitoria Guimaraes (20/21) und Girondins Bordeaux (2021/22) hat der ewige Leih-Bulle nun eine fixe Bleibe gefunden. Mensah wechselt in die französische Ligue 1 und schließt sich Aufsteiger AJ Auxerre an.