System der Macht: So hat Kickl Chaostage überlebt

Außer dem Ex-EU-Abgeordneten Andreas Mölzer, der nichts mehr zu verlieren hat, traut sich anscheinend keiner, Kickl lautstark zu kritisieren. Das liegt in erster Linie an der Parteistruktur. In der ÖVP existieren Bünde, in der SPÖ Kammern oder genügend andere parteinahe Organisationen, wo man als Last-Exit-Strategie aufgefangen werden kann, wenn man es sich mit dem Parteichef verscherzt.