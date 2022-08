Wird Kickl abgelöst?

Auch wenn Herbert Kickl in altbekannter Manier versucht, das, was da die letzten Tage passiert ist, von sich wegzuschieben, die Bezeichnung „Freund, Feind, Parteifreund“ erhält gerade eine ganz neue Dimension. Nach dem, was da an die Oberfläche getreten ist, ist klar: Da kann sich innerparteilich noch einiges tun. Vielleicht sogar ganz oben an der Spitze.