Jenewein-Geschwister: Kickls Duo fürs Grobe

Die Geschwister Jenewein sind Kickls Duo fürs Grobe. Immer, wenn es für Kickl eng wurde, kam Jenewein ins Spiel. So versuchte er im BVT-U-Ausschuss (Kickl nahm den Nachrichtendienst in seiner Amtszeit als Innenminister auseinander) den Schaden von Kickl abzuwenden. Die Geschwister Jenewein hatten eine Position, die mit Gerald Fleischmann bei Sebastian Kurz vergleichbar ist. Hätte man am Handy von Fleischmann 60 Anzeigen gegen ÖVPler gefunden, hätte wahrscheinlich auch niemand geglaubt, dass Kurz nichts davon wusste.