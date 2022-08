Steven Seagal: Fake News zum Verrücktwerden

„Damit meinte ich, wenn man Fake News so weit verbreitet, dass die Menschen in ihrem Land keine Ahnung haben, was die Wahrheit ist, dann bedeutet das, dass ihre Herzen und ihr Verstand zu allem Möglichen verleitet werden könnten, zu jedem größeren Konflikt oder Krieg“, sagte der frühere Hollywood-Star zu Moderator Wladimir Solowjow. Damit fasste Seagal recht gut die Situation in Russland zusammen, was er freilich nicht beabsichtigte. Er sprach von westlichen NATO-Staaten.