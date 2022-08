Putin-Freund Steven Seagal in zerstörtem Gefängnis

In dem Gefängnis in Oleniwka habe Seagal „persönlich die Beweise - einschließlich der Teile amerikanischer Raketen - untersucht, die Kiews Verbindungen zum Massenmord an den eigenen Soldaten bestätigen“, behauptete der kremlnahe TV-Moderator Wladimir Solowjow auf seinem Telegram-Account. Schon zuvor hatten die von Russland unterstützten Separatisten angebliche Bruchstücke von HIMARS-Raketen aus US-amerikanischer Produktion präsentiert.