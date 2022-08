Sekundenschlaf: Lenker (84) kracht gegen Lkw

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr fuhr ein 84-jähriger Österreicher, der eine 75-jährige Österreicherin am Beifahrersitz und ein Kind (7) am Rücksitz mitführte, mit seinem PKW auf der B178 im Gemeindegebiet Scheffau am Wilden Kaiser in Fahrtrichtung Wörgl.