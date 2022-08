Nach Regen-Wochenende wieder bis zu 34 Grad

Ab Freitag wird das Wetter unbeständiger, wie ZAMG-Prognosen zeigen. Dies ist einem Tief zuzuschreiben, welches sich über den Ostalpenraum legt. Es kommt am Vormittag zu Regen und Gewittern, nur der Westen bleibt davon verschont. Doch schon am Nachmittag ziehen diese wieder vorbei. Nur im Süden sind vereinzelte Regenschauer noch zu erwarten. Der Wind weht schwach. Der Morgen beginnt mit 9 bis 15 Grad. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 und 28 Grad. Am meisten Sonne bekommt am Freitag Vorarlberg.