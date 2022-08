Ashton Kutcher: Was hinter seiner Krankheit steckt

Vaskulitis ist ein Sammelbegriff für Erkrankungen, bei denen es zu Entzündungen in den Blutgefäßen kommt. Dies beeinträchtigt die Blutversorgung und schädigt in der Folge die verschiedenen Organe. Ausgelöst wird dieses Leiden durch eine Autoimmunreaktion, das bedeutet, das Immunsystem greift körpereigene Strukturen an.