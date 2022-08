Graz: Fahrrerflucht nach Kollision mit Radfahrerin

Auf der Fahrspur links von ihr dürfte ein Unbekannter seinen silberfarbenen Pkw der Marke Opel angehalten haben. Als die an der Kreuzung befindliche Ampel auf Grün schaltete, dürfte die 52-Jährige in die Kreuzung eingefahren sein. Zum selben Zeitpunkt dürfte der Pkw-Lenker ebenfalls in die Kreuzung eingefahren und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Geradeaus- und Linksabbiegend weisend) nach rechts abgebogen sein.