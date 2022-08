Nach Out gegen Kiew: Sturm sinnt auf Revanche!

Das dramatische Aus in der Quali zur Champions League gegen Dynamo Kiew ist für Sturm erst wenige Stunden her. Am Mittwoch waren die Grazer mit der Aufarbeitung beschäftigt. Tenor in Graz: Es tat zwar weh, aber man will sich nicht verkriechen, viel mehr in die Offensive gehen. Ein neuer Angriff auf die Königsklasse ist das Ziel!