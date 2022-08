Mehr Lohn führt zu Protest

Geschlossene Kindergartengruppen sind zurzeit keine Seltenheit – das Personal fehlt. Als Gegenanreiz sollen die Löhne der Pädagoginnen in den öffentlichen Einrichtungen zum Jahresende deutlich steigen. Von einer Gehaltserhöhung von 500 bis 700 Euro ist die Rede. Was für die Betroffenen eine recht erfreuliche Nachricht ist, bereitet den privaten Kindergartenbetreibern jedoch Kopfzerbrechen. „Mit diesem Schritt befürchten wir eine massive Abwanderung unseres Personals, wenn die Fachkräfte bei den öffentlichen Trägern so viel mehr verdienen. Da können wir momentan nicht mithalten, so sind wir einfach nicht mehr konkurrenzfähig“, sagt Eva Goetz, Geschäftsführerin des privaten Kindergartens KOKO.