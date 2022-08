„Rehböcke sind derzeit sozusagen blind vor Liebe“

Eine siebenköpfige Radfahrergruppe war am Montagabend am Güterweg Gstaudert Richtung Eberstalzeller Landesstraße unterwegs. Um etwa 20.15 Uhr sprang plötzlich ein Rehbock aus dem Gebüsch direkt gegen einen E-Bike-Lenker. Der an zweiter Stelle fahrende 56-Jährige stürzte heftig und schlug dabei hart am Asphalt auf. Der Rehbock dürfte den Zusammenstoß unverletzt überstanden haben, er ergriff die Flucht. Der schwer verletzte Radfahrer musste ins Klinikum Wels eingeliefert werden.