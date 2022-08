Luxusgut Strom macht das Skifahren noch teurer!

Krisper: “Die Situation ist dramatisch!„ Verständlich, dass in den Skigebieten versucht wird, Energie zu sparen. “Wir werden nachts die Beleuchtung abdrehen", so Seppi Bogensberger vom Katschberg. Sogar Notfallpläne gibt es bereits. So könnten Skigebiete im kommenden Winter weniger beschneien, schmälere und weniger Pisten wären die Folge. Andere überlegen bereits, ob sich ein Aufsperren bei den Kosten überhaupt rentiert.