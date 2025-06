Beginnender Waldbrand von 50 Florianis gestoppt

Der Sommer ist in den letzten Tagen nun endgültig in Kärnten angekommen. Die Sonne strahlt und mit ihr kommt die Hitze, welche den Boden austrocknen lässt. Den herrlichen Samstagvormittag wollte ein Spaziergänger nutzen, um die Natur zu erkunden. Um 9 Uhr nahm er jedoch im Bereich des Waidischbachs in Otrouza in der Gemeinde Ferlach einen Brandgeruch wahr.