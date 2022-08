Kärntner Bergbahnen: Ein Plus bei den Sommergästen

Abkühlung am Berg

Heuer verzeichnen Kärntens Sommer-Bergbahnen ein Plus zwischen fünf und zehn Prozent. Der Grund ist wohl die Hitze, denn viele suchen nach Abkühlung. „Mit der Seilbahn kommt wirklich jeder mühelos in die Bergwelt, wo die Luft einfach um einiges kühler ist, als im Tal“, so Manuel Kapeller-Hopfgartner, der Sprecher der Kärntner Seilbahnwirtschaft zur „Krone“.