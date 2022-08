Gesucht: Geldbörsen-Dieb stahl über Tausende Euros

Bereits am 11. Juni diesen Jahres entriss ein Unbekannter einen 79-Jährigen in einem Supermarkt in Graz-Umgebung seine schwarze Geldbörse. In dieser befand sich ein fünfstelliger(!) Bargeld-Betrag, seine Bankomatkarte samt Pin-Code sowie weitere Check-Karten. Danach behob der Täter noch in einer Bankfiliale in Fernitz-Mellach Bargeld. Der Schaden ist ingesamt in fünfstelliger Höhe.