Italien streitet mit Slowenien um den Balsamico

Das Konsortium kritisiert das Vorgehen Sloweniens, das in den letzten Monaten der Europäischen Kommission eine nationale technische Regelung zur Herstellung und Vermarktung von Essig eingereicht hat, „die nicht nur in klarem Widerspruch zu den Gemeinschaftsregeln und dem Grundsatz der Harmonisierung des europäischen Rechts steht, sondern auch darauf abzielt, die Bezeichnung ‘Balsamico-Essig‘ in eine Standardbezeichnung zu verwandeln“, hieß es in einer Erklärung des Konsortiums. Laut Slowenien sollen alle mit Traubenmost gemischten Weinessige „Aceto Balsamico“ (Balsam-Essig) genannt werden dürfen.