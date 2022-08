Kommissar „Derrick“ stöberte 70 Migranten auf

„Derrick von Heldenkreuz“ – so der ritterlich anmutende Name des zweijährigen Polizeihundes, der mit seinem Partner auf zwei Beinen jüngst an die ungarisch-serbische Grenze entsandt worden ist. Zur Unterstützung der lokalen Behörden im Kampf gegen Migration. Und bereits am ersten Einsatztag hat der Belgische Schäferhund seine „Ermittlungsfähigkeiten“ bewiesen: Illegale hatten sich laut einer Patrouille in einem Schilffeld versteckt – der regulär in Wien Dienst versehende „Derrick“ und sein Hundeführer wurden angefordert. Rasch hatte die Spürnase die Männer aufgestöbert.