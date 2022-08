Kätzchen aus Garten gestohlen: Familie verzweifelt

Als ob es in Kärnten nicht genug junge Kätzchen gäbe! Unbekannte haben in Lieserbrücke ein rotes Tigerkaterchen und ein Schildpattkätzchen einfach aus einem Garten gestohlen. Der oder die unbekannten Diebe hatten sich am helllichten Tag auf das rundum eingezäunte Areal geschlichen und die beiden jungen Samtpfoten mitgenommen.