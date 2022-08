„Sozial-Zuwanderung“ belastet Arbeitsmarkt

Menschen mit ausländischen Wurzeln sind in Oberösterreich öfter arbeitslos als Inländer, zeigt ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger auf. Er macht das an verschiedenen Kennzahlen im Langzeitvergleich fest. Zum Beispiel am Anteil der Ausländer an der Gesamtzahl der in unserem Bundesland registrierten Arbeitslosen. Der ist von 13,1 Prozent im Juli 2005 auf 29 Prozent im Juli 2022 gestiegen.