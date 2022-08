NEOS-Nationalrat Loacker provoziert mit Postings

NEOS-Nationalrat Gerold Loacker lebt aber offenbar in seiner ganz eigenen Wahrnehmungsrealität. So postete er mit Verweis auf einen „Standard“-Artikel („Ich will nie wieder Vollzeit arbeiten“) folgenden bemerkenswerten Satz: „Es gibt kein Personal. Die Leute wollen nix mehr arbeiten. Und dann sind sie Geringverdiener, gelten als ’bedürftig’ und bekommen vom Staat die Hunderter überwiesen.“ Um wenig später noch einmal nachzulegen: „ ... die Steuern sind so hoch, dass es (Anm.: das Arbeiten) sich nicht mehr auszahlt. Die Sozialleistungen sind so hoch, dass es sich nochmals nicht auszahlt.“