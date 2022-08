Alpinisten stürzten fünf Meter in Gletscherspalte

Die Alpinisten (31 und 32 Jahre) aus Tschechien unternahmen am Sonntag eine Hochtour auf den Hinteren Brochkogel (3623 Meter) und stiegen dann als Zweierseilschaft in Richtung Taschachferner ab. „Im Bereich einer steilen, felsigen Flanke, die in Steileis überging, rutschte dann einer der Männer aus, wodurch der zweite im Seil mitgerissen wurde“, berichtete die Polizei.