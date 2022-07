Las Vegas beschränkt Größe privater Swimmingpools

„Exzesse“ verhindern

So sind es wohl vor allem „Pool-Exzesse“, die man in Clark County mit der neuen Auflage zu verhindern versucht. „Im Moment gibt es ein Projekt mit einer Fläche von 5000 Quadratmetern, für das eine Genehmigung beantragt wurde“, so Bronson Mack, Öffentlichkeitsbeauftragter der Southern Nevada Water Authority, bei der Sitzung der Wasserverwaltung. „Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das ist doppelt so groß wie mein Wohnhaus.“