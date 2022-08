Alko-Unfall nach Disko-Besuch: Vier Verletzte

Vier Verletzte - das ist die Bilanz eines Alko-Unfalls in Feldbach! Sonntagvormittag kam ein betrunkener 22-Jähriger am Heimweg von der Disko wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Lenker und drei weitere Personen aus dem Bezirk Weiz wurden in Spitäler eingeliefert.